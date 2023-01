Mają niemal wszystko. Codziennie są nieszczęśliwe

Bo i szczęście jest czymś niekonkretnym, nieokreślonym i nieuchwytnym. – Szczęście czy dobrostan psychiczny są terminami trudnymi do zdefiniowania ze względu na mocno subiektywny wydźwięk. Utrudnia to stworzenie jednolitej definicji, pokazuje jednak naturę zjawiska; można uznać, że to, czy jesteśmy szczęśliwi czy nie, zależy od nas samych. To nasza interpretacja świata i wydarzeń, które mają miejsce w naszym życiu, wpływa na to, czy czujemy się szczęśliwi – tłumaczy mgr Martyna Hnatyszyn, psycholog, psycholog dziecięcy MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego.