Młodzi mężczyźni odmawiają seksu. "Jeszcze nigdy nie byliśmy tak wstrzemięźliwi"

"Mąż prawie wcale nie chce seksu, a gdy już go mamy, trwa przeważnie dwie minuty. Kochamy się może raz na miesiąc. Wiem, że mnie nie zdradza, bo prosto po pracy wraca do domu i cały czas jesteśmy razem. Widać, że nie ma potrzeb takich jak ja. Dla mnie to jest krzywdzące. Jestem temperamentną dziewczyną, więc frustracja rośnie. Dałam mu szansę - miał iść do seksuologa. Nie poszedł. Zaproponowałam nawet swingers club. Stanowczo odmówił i zagroził rozwodem. Już nie wiem, co myśleć. Mam 26 lat i żyję jak dziewica".