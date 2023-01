Kryzys wieku średniego próbą dla związku. "Wolał telewizor od wspólnej nocy"

- Mąż na składane przez nas życzenia i pytanie, ile lat kończy, odpowiadał: "To już pół wieku". Znam go dobrze, dlatego od razu zauważyłam, że jest mu trudno o tym mówić i wcale nie uważa, że jest to powód do świętowania. Później rozmawialiśmy na ten temat. Starałam się łagodnie powiedzieć, że to przecież jeszcze nie starość, że mamy dzieci i jeszcze tyle do zrobienia - wspomina 57-latka.