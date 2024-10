Chcesz mieć cieplej w mieszkaniu? Oto kilka trików

Sezon jesienno-zimowy w Polsce oznacza jedno - włączanie ogrzewania. Kwoty, jakie przychodzi uiścić za rachunki, są czasem kosmiczne i mocno nadwyrężają portfel. W jaki sposób dogrzać mieszkanie, nie wydając na to majątku? Oto sprawdzone sposoby.

Pierwszą, niesamowicie ważną czynnością, za którą zabieramy się, zanim włączymy grzejniki, jest ich dokładnie wyczyszczenie. Zalegające zabrudzenia mogą blokować przepływ ciepła, a my tym samym bardziej obciążać nasze rachunki. Z tego względu przegląd instalacji, odpowietrzenie kaloryferów oraz ich wyczyszczenie jest bardzo ważne.

Następną metodą pozwalającą na podwyższenie temperatury w mieszkaniach jest... wykorzystanie firanek oraz zasłonek. Kiedy nadejdą mroźne dni, zasłońmy okna - tym sposobem zyskamy dodatkową warstwę izolacyjną, chroniącą przed zimnem. Kiedy mamy słoneczną, cieplejszą jesień, pozostawmy odsłonięte okna tak długo, jak to możliwe. Energia słoneczna naturalnie przeniknie do wnętrza i nieco je ogrzeje.

Większość okien posiada dwa tryby szczelności. Kiedy nadchodzi sezon grzewczy, nie zapomnijmy ustawić okien na "tryb zimowy". Jak to zrobić? Sprawdźmy, czy nasze okna posiadają metalową śrubkę, regulującą docisk na uszczelkę. Jeżeli tak - przy pomocy śrubokrętu przekręćmy ową śrubę o 90 stopni. Im bardziej ją dociśniemy, tym okna będą przepuszczać mniej powietrza do środka.

