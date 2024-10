Włóż w szczelinę i przeciągnij przez grzejnik. Odetchniesz z ulgą

Specjalistka w "Dzień dobry TVN" doradziła, aby przelać grzejnik wodą. Oczywiście, zanim zabierzemy się do tej czynności, dokładnie zabezpieczmy podłogę ręcznikiem lub folią. Umieśćmy też przy ścianie miskę, do której spłyną zabrudzenia. - Istotne jest, aby zrobić to, zanim uruchomimy kaloryfer, gdy jest zimny. Potem suchą, mikrofibrową szmatką wycieramy cały grzejnik - zaznaczyła.