Chcesz spalić liście lub gałęzie? Poważnie się zastanów

Kwiecień to dla osób posiadających przydomowe ogrody moment, aby rozpocząć wiosenne porządki. Przyroda pomału budzi się do życia, a my staramy się, aby już od tych pierwszych cieplejszych dni na działce zapanował ład. Niektórzy rozmyślają, w jaki sposób pozbyć się zebranych liści czy obciętych suchych gałęzi. Jeżeli tak jest i w naszym przypadku, najlepiej będzie spakować roślinne resztki i poczekać. Pod żadnym pozorem nie decydujmy się na palenie tych odpadów w przydomowym ognisku.