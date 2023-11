Chcesz wyciąć tuje? Sprawdź, kiedy potrzebujesz zezwolenia

Zmiana krajobrazu ogrodu, choroby krzewów lub po prostu chęć odświeżenia otoczenia... Powodów, dla których możemy chcieć wyciąć tuje, jest wiele. Pozostaje pytanie - czy jest to legalne?

W kwestii krzewów przepisy są mniej restrykcyjne. Bez zezwolenia możemy wyciąć krzewy rosnące w skupisku o powierzchni do 25 m².

Muszą być to jednak rośliny, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zezwolenie na wycinkę krzewów będzie konieczne, gdy znajdują się one na terenach wpisanych do rejestru zabytków.

Jeśli chcemy pozbyć się tuj z własnej posesji, zazwyczaj możemy usunąć je na takiej samej zasadzie jak krzewy. Bez zezwolenia możemy wyciąć tuje, które rosną w skupisku do 25 m².

Sytuacja zmienia się, gdy tuje osiągają bardzo duże rozmiary. Wtedy są traktowane jak drzewa. Aby być pewnym, że nie łamiemy prawa, przed rozpoczęciem wycinki warto zmierzyć obwód pnia na wysokości pięciu cm nad ziemią. Jeśli przekroczy on 50 cm to konieczne będzie zgłoszenie zamiaru wycięcia krzewu do urzędu.