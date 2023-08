Masz tuje w ogrodzie? Wiele osób popełnia ten błąd. Grozi mandatem

Tuje to popularne, wiecznie zielone krzewy, które zdobią parki i przestrzenie publiczne. Równie często można spotkać je na posesjach prywatnych. Choć mogłoby wydawać się, że jako właściciele działki możemy sobie robić na niej to, co tylko chcemy, prawda jest zgoła inna. Obowiązują nas przepisy prawa. Wycięcie niepozornego krzewu bez pozwolenia grozi karą pieniężną.