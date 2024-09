Chcesz zamieszkać na działce ROD? Grozi za to surowa kara

Działki ROD stanowią świetne rozwiązanie dla tych, którzy nie posiadają własnego domu z ogrodem. W końcu zlokalizowane są na obrzeżach miast, a w dodatku oferują możliwość odpoczynku wśród roślinności, bez konieczności dalekich podróży. Można na nich również uprawiać warzywa i owoce. Czy można jednak na nich zamieszkać? Nie wszyscy znają prawidłową odpowiedź na to pytanie.

Wiele osób buduje na działkach małe budynki, które służą głównie do przechowywania narzędzi czy innych niezbędnych w takim miejscu rzeczy. Sielankowa sceneria może skłaniać do rozważenia przeprowadzki na stałe. Czy to jest w ogóle możliwe?