Kto ma na działce, ten może pożałować. Prawnik o "absurdzie"

– Niestety działkowcy nie łapią się do tej kategorii, ponieważ legalnie korzystają z terenów, a co za tym idzie nie mają statusu posiadacza samoistnego, ale nie są też właścicielami gruntów, no bo są to grunty stanowiące własność Skarbu Państwa bądź też gminy – wyjaśnił mecenas Bartłomiej Piech z Polskiego Związku Działkowców w rozmowie z Portalem Samorządowym.