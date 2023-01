Chciał skorzystać z WC w pociągu. Zastał niespodziewany widok

Wystarczy przypomnieć sobie pewną fotografię, która niegdyś dosłownie zalała polskie strony internetowe. Zdjęcie udostępniło niegdyś na Facebooku m.in. Antyradio. Ujęcie do złudzenia przypomina to, co ukazało się oczom podróżnika w finlandzkim pociągu. Co więcej, w przypadku polskiego środka lokomocji śnieg i mróz rozprzestrzenił się nawet na ściany pociągowej ubikacji.