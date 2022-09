Kładziesz walizkę w samolocie w ten sposób? Popełniasz błąd

Edukacja poprzez zabawę

United Airlines dzieli się za pośrednictwem TikToka wieloma przydatnymi wskazówki, dotyczącymi podróżowania. Pracownicy linii bardzo na poważnie podchodzą do tego, by informować potencjalnych pasażerów m.in. o ciekawych kierunkach na wyjazdy, tym, co może ich spotkać na lotnisku czy podczas przelotu. Zobaczymy również nagrania pokazujące, w jaki sposób sprytnie zapakować walizkę, ale też wypunktowane najważniejsze zasady bezpieczeństwa.