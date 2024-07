Chciała być zakonnicą. Zbiła fortunę na filmach dla dorosłych

W drugiej połowie lat 90. małżeństwo się rozpadło, a wraz z nim, ich firma. Mimo to Orlowska wiedziała, jak wykorzystać swoje pięć minut. Założyła stację sygnowaną swoim nazwiskiem. Aby uzyskać do niej dostęp, należało kupić dekoder i opłacać abonament.

Stacja stała się hitem, a Polka odnotowywała ogromne zyski. Szczęście nie trwało długo, bowiem jej pieniędzmi szybko zainteresowała się niemiecka policja. Okazało się, że Orłowska nie spłaciła wszystkich kredytów. Nie chciała też złożyć zeznania pod przysięgą. Uciekła do Marbelli w Hiszpanii. Mieszka w luksusowym apartamencie z widokiem na morze.

