Kończy 82 lata. W PRL-u była łamaczką serc

Barbara Brylska - "polska Bardot"

W 1966 roku Barbara Brylska zagrała w filmie "Faraon" Jerzego Kawalerowicza, co otworzyło jej drzwi do kariery. Co ciekawe, Brylska została wypatrzona w klubie Hybrydy przez asystenta reżysera i tak trafiła na plan zdjęciowy, gdzie wystąpiła u boku Jerzego Zelnika. Para zakochała się w sobie, a w romansie nie przeszkadzał im fakt, że kobieta była jeszcze wtedy żoną informatyka Jana Borowca.