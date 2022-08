Chciała powiększyć sobie usta. Takiego efektu się nie spodziewała

Powiększanie ust jest chyba jednym z najbardziej popularnych zabiegów medycyny estetycznej. Czasem bywa jednak, że nie zostanie on przeprowadzony odpowiednio lub po prostu nie do końca zgodnie z oczekiwaniami i wyobrażeniami pacjentki. Na szczęście w większości przypadków niezadowalający efekt po pewnym czasie znika, gdyż preparat zostaje naturalnie wchłonięty przez organizm. Jednak ten okres kobieta musi przecierpieć. A to nie jest wcale łatwe.