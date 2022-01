Wypiła wino po powiększaniu ust. Teraz przestrzega inne kobiety

Zabiegi medycyny estetycznej cieszą się coraz większym zainteresowaniem. Odkąd stały się dostępne dla szerokiego grona, wiele kobiet decyduje się, by poprawić urodę w gabinecie medycyny estetycznej. Jednym z najpopularniejszych zabiegów jest wypełnienie i powiększenie ust. Pozwala on w szybki sposób zmienić kształt ust, by stały się one pełniejsze. Pokusie, by mieć bardziej ponętne usta, uległa Kayleigh Cunningham.