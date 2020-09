Chciała schudnąć. Operacja zmniejszenia żołądka nie poszła tak, jak chcieli

"Od dziecka miała tendencje do tycia. Czuła się gorsza, wyśmiewano ją. Po dwóch porodach waga wzrosła jeszcze bardziej. Zaczęły jej dokuczać potworne bóle stawów i kręgosłupa" – mówi mama 25-letniej Anity. Kobieta leży w śpiączce, po operacji zmniejszenia żołądka. Wszystko, przez chęć zmian.

Anita pragnęła zmian, głośno mówiła o tym, że chce schudnąć, by lepiej czuć się w swoim ciele i akceptować samą siebie. Była mamą i partnerką, jednak chciała czegoś więcej dla siebie. Po zakończeniu związku pomyślała, że to dobry monet, by zadbać o swoją figurę.

Zmniejszenie żołądka

- Lekarz na Śląsku zaproponował jej popularną operację zmniejszenia żołądka. Wiązała z tym wielkie nadzieje. Pragnęła być silna i zdrowa dla swoich dzieci. Chciała je odchować i iść do pracy, by zapewnić im godną przyszłość. Była dla nich i mamą i tatą w jednym - mówi zdruzgotana mama kobiety. Zabieg zmniejszenia narządu udał się. Przeprowadzono go we wrześniu 2019. Po dwóch dniach wypisano ją ze szpitala – opowiadała w rozmowie z "Faktem" mama Anity.

Jednak po operacji pojawiły się komplikacje. 25-latka cierpiała na bóle brzucha. Podczas jednego z ataków zgłosiła się do szpitala o pomoc. Lekarz stwierdził zapalenie otrzewnej, zaś żołądek był niedrożny, wewnątrz powstał ropień. Kobieta potrzebowała kolejnej operacji, która niestety nie poszła po myśli specjalistów.

Podczas zabiegu serce kobiety stanęło na 20 minut. Pomimo tego, że lekarzom udało się przywrócić akcję bicia serca, kobieta do tej pory nie wybudziła się ze śpiączki. Specjaliści już kilkukrotnie chcieli odłączyć aparaturę podtrzymującą Anitę przy życiu, jednak jej matka wierzy w siłę kobiety.

Stan Anity uległ poprawie, chociaż nadal nie wybudziła się ze śpiączki, to reaguje na bodźce z otoczenia. - Gdy puszczam jej nagrania jej dzieci, to płacze. Widać, że jest zła, że nie może wstać z łóżka i do nich iść – mówi mama 25-latki.

Kobieta potrzebuje wsparcia finansowego, by dalej móc walczyć o życie córki. Link do zbiórki można znaleźć tutaj.

