Chciała zostać chrzestną. Zamurowało ją po słowach księdza

Pół roku później, kiedy ponownie chciała zostać chrzestną, sytuacja zmieniła się o 180 stopni. - Poszłam do tego samego kościoła i również do tego samego proboszcza. Już na wstępie powiedział, że on takiego zaświadczenia nie może mi wydać, ponieważ muszę się zgłosić do parafii, w której teraz mieszkam. Tak też zrobiłam. Pojechałam do drugiego kościoła i ksiądz od razu mnie zapytał, czy jestem po ślubie. Odpowiedziałam, że nie. Ksiądz otwarcie powiedział, że takiego zaświadczenia nie może w takiej sytuacji mi wydać - mówi.