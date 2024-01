Zwrócili jej uwagę na siłowni. Poszło o strój

Dress code polega na dobieraniu stroju do miejsca, zdarzenia i okoliczności. I choć w modzie można sobie na dużo pozwolić, to w większości przypadków jest on przestrzegany. W końcu w teatrach nie zdarzają się raczej delikwenci w dresach. Jeśli chodzi o siłownie, mamy zazwyczaj do czynienia ze strojami sportowymi.