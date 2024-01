Szturmują siłownie. "Aż mnie oczy bolą"

Makijaż, pot i niewyrabiająca klimatyzacja

Nie inaczej do kwestii styczniowego, "sportowego" oblężenia podchodzą osoby, które na siłowniach lub w klubach fitness ćwiczą regularnie. Joanna z Warszawy mówi, że to, co się dzieje tam po Nowym Roku, można by określić jednym słowem: koszmar. Ma on miejsce zarówno na recepcji, gdzie kolejki stają się ogromne, w szatni, gdzie "potem śmierdzi na kilometr", jak i na sali bądź salach, w których klimatyzacja ledwo zipie.