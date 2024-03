Chemseks robi furorę. O konsekwencjach nie mówi się głośno

Chemseks odnosi się do sytuacji, w której para świadomie decyduje się na stosunek seksualny po zażyciu substancji psychoaktywnych. Specjalistka w dziedzinie zdrowia ostrzegła, że zażycie narkotyków przed seksem może prowadzić do poważnych konsekwencji.

Ekspertka wymieniła również inne niebezpieczeństwa. - W przypadku azotynów alkilowych dochodzi do dużego spadku ciśnienia krwi, co wiąże się z automatycznym przyśpieszeniem akcji serca. Gdy taki związek połączy się np. z Viagrą, spadek ciśnienia tętniczego może być tak duży, że może dojść do udaru niedokrwiennego mózgu, zawału serca, a w tragicznym przypadku nawet do śmierci.