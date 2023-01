Chiara Ferragni jak z burleski. Wszyscy patrzyli tylko na nią

Biżuteryjny majstersztyk

Prawdziwą gratką okazały się jednak dodatki. Chiara Ferragni do minimalistek zdecydowanie nie należy, nosząc od rana do nocy dziesiątki kolczyków i łańcuszków. Dlatego torebka gwiazdy z motywem twarzy, podobnie jak kolczyki w formie promieni i oka - mogłyby zasiąść w gablocie jako eksponat. W tym wzornictwie można także doszukiwać się głębszych podtekstów - nawiązań do boga słońca czy oka opatrzności.