Chloe Cherry kończy z występowaniem w filmach dla dorosłych. "To idealny czas, by odejść"

"To surrealistyczne. Czuję, że teraz jest idealny czas, by odejść" – powiedziała Cherry w wywiadzie. "Zawsze powtarzam, że porno to nie prawdziwy seks. Tylko wygląda jak seks, więc tak go nazywamy. Ale ludzie nie robią tam rzeczy, by sprawić sobie przyjemność. (…) Poza tym mój popęd seksualny jest naprawdę przeciętny. Nie jestem specjalnie hiperseksualna i nigdy nie byłam" – wyznała w rozmowie z"Paper Magazine".