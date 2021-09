Chłopcy odkrywcami, dziewczynki "kurami domowymi"? Tak nauczają szkolne podręczniki

- Co czujesz, gdy to czytasz? Tak. To podręcznik (pierwsze wydanie) z 2011, ale nadal używany w szkołach dla dzieci, które uczą się j. polskiego na emigracji. #feminizmjestpotrzebny. A można było dać którekolwiek z nich jako zadanie dla wszystkich. Albo oba, też dla wszystkich. (autorka zdjęcia: Maia Romowska) - czytamy w poście Kaczmarek.