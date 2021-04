Chłopczyk nie chciał posprzątać pokoju. Oto reakcja mamy 5-latka

Widok rozrzuconych zabawek po całym pokoju to coś, z czym regularnie spotykają się rodzice i opiekunowie małych dzieci. Większość osób stara się uczyć pociechy, żeby porządkowały swoje zabawki, jednak - jak nietrudno się domyślić - dzieci rónie się stosują do takich "nauk".

Radykalne podejście

Kiedy przez dwa dni z rzędu prosisz dziecko o posprzątanie pokoju, a jego odpowiedź brzmi: "Nie, ty posprzątaj mamusiu". OK, chętnie to zrobię - mówi mama 5-latka.

W dalszej części krótkiego nagrania widzimy, jak kobieta pakuje zabawki dziecka do olbrzymiego worka na śmieci.

Mama nie wychowuje lekceważących mężczyzn. Robienie wszystkiego nie jest ani obowiązkiem mamusi, ani innych kobiet. Robisz bałagan? Posprzątaj! Widzisz zajętą mamę, pomóż jej. Nie siedź i nie pozwalaj kobietom zmagać się ze wszystkim - mówi TikTokerka podczas pakowania zabawek do worka...

Reakcje internautów na metody wychowawcze Tabathy Marie były mocno podzielone. Część rodziców nazwała je wręcz okrutnymi. - To małe dziecko. Zamiast pakować zabawki do worka na śmieci mogłaś mu po prostu pomóc, pokazać jak ma posprzątać - brzmi jeden z komentarzy pod nagraniem Marie. Nie zabrakło jednak i rodziców, którzy przyklasnęli tak radykalnym metodom i "zadeklarowali", że wypróbują taką metodę na swoich pociechach. Oby tylko taki "patent" nie okazał się wręcz szkodliwy!

