Chodzisz w nocy do toalety? To może spowodować duży problem

Bywa, że budzimy się w nocy i koniecznie musimy pójść do toalety. Taki stan nazywa się fachowo nykturią - w jej przebiegu chory oddaje mocz dwa razy w ciągu nocy. Wiele z nas traktuje to jako błahostkę, jednak jeśli problem się powtarza, może to być objaw poważniejszych kłopotów zdrowotnych.