Chór LGBT+ odśpiewał "Mazurka Dąbrowskiego". "Ten zbiór 'my' łączy w sobie wiele osób"

- To święto jest zawłaszczone przez narodowców i dla wielu osób wiąże się z traumą. Niejedna osoba, myśląc o 11 listopada, planuje wyjazd z Warszawy. To jest niesprawiedliwe. Chcemy pokazać, że to święto może być zapamiętane jako coś fajnego, związanego z kulturą. W szalonych pomysłach pewnych środowisk symbol tęczowej flagi ma być zakazany, a nie ma Polski bez osób LGBT+. To jest nasza walka z absurdami naszej rzeczywistości – mówi w rozmowie z Onetem Marta Berens, współtwórczyni akcji.