Choruje na cukrzycę. "To była dość szokująca diagnoza"

Roksana Węgiel ma zaledwie 19 lat, a już osiągnęła to, o czym większość może tylko pomarzyć. Nie tylko realizuje się zawodowo, ale także może liczyć na wsparcie bliskich. Co więcej, niedawno poślubiła też swojego ukochanego. Niestety na własnej skórze przekonała się, że choroba nie wybiera. O tym, jak piosenkarka odnalazła się w nowej rzeczywistości, opowiedziała w rozmowie z serwisem Party.

Nie ma mowy o pościeli. Wygadała się, co dostali w prezencie ślubnym

Nie ma mowy o pościeli. Wygadała się, co dostali w prezencie ślubnym

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!