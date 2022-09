Christina Ricci przyznała, że nadal śpi w łóżku z synem. Chłopiec ma 8 lat

Sposób z pozostawieniem dziecka samego w łóżeczku na czas drzemki zadziałał jednak na młodszą pociechę aktorki. "Postanowiliśmy spróbować i zobaczyć, jak na to zareaguje. Jęczała przez kilka minut, a potem położyła się, chwyciła swojego małego jednorożca i zasnęła" – opowiadała Ricci. "To było tak, jakby była gotowa i chciała to zrobić, było to dla niej właściwe" - dodała.