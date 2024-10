Chryzantemy nie postoją dłużej niż 2 dni. Takich stanowczo nie kupuj

1 listopada Polacy tłumnie wybierają się na cmentarze. Tego dnia dekorują nagrobki swoich bliskich zniczami i kwiatami. Wiele osób stawia na chryzantemy. Na przestrzeni kilku dekad stały się swoistym symbolem dnia Wszystkich Świętych. Niektórzy decydują się na zakup kwiatów doniczkowych z supermarketów. Promocje bywają kuszące, co często gubi klientów. Warto zastanowić się jednak, czy niska cena idzie w parze z jakością.

Kupujesz chryzantemy w supermarkecie? Zwróć na to uwagę

We Wszystkich Świętych często potrzebujemy znacznej ilości zniczy i kwiatów. Wiele osób zaopatruje się w chryzantemy w popularnych sklepach, gdzie są łatwo dostępne i tanie. To często nie najlepszy wybór.

Kupując chryzantemy w supermarketach nie mamy pewności co do ich jakości i miejsca pochodzenia. Kwiaty te, zazwyczaj są zamawiane do dyskontów w ogromnych ilościach, przez co bywają przez długi czas przechowywane w magazynach. Mogą być zamknięte w halach z wysoką temperaturą powietrza i słabym dostępem światła. Takie warunki wpływają negatywnie na ich żywotność. Wystawione na cmentarzu mogą doznać szoku i szybciej zwiędnąć.

W wielkopowierzchniowych sklepach ciężko zapewnić kwiatom regularne podlewanie i odpowiednią pielęgnację. Pracownicy, zajęci innymi obowiązkami nie mają możliwości i warunków, aby poświęcić każdemu z egzemplarzy osobnej uwagi. W rezultacie jedne kwiaty mogą być przesuszone, a inne przelane.

Czasami zdarza się tak, że po dwóch dniach od zakupu chryzantemy zaczynają zmieniać kolor, usychać lub gnić. Może to wskazywać na to, że w sklepie były traktowane różnego rodzaju chemicznymi wspomagaczami, w celu wydłużenia ich trwałości. Sztuczne opryski przynoszą więcej szkód niż pożytku. Takie chryzantemy postawione na nagrobku więdną z dnia na dzień.

Jak rozpoznać zdrowe chryzantemy?

Rozpoznawanie zdrowych chryzantem to klucz do pięknej i długotrwałej dekoracji nagrobnej. Na co zwrócić uwagę podczas zakupu? Pierwszym krokiem jest dokładne obejrzenie liści. Powinny być intensywnie zielone, jędrne i pozbawione plam czy przebarwień. Zżółknięte lub opadające liście mogą wskazywać na różnego rodzaju choroby. Zwróć także uwagę na łodygi. Muszą być mocne i elastyczne. Jeśli są złamane lub miękkie, roślina może nie przetrwać zmiennych warunków pogodowych.

Najlepiej szukać chryzantem w pełni rozwiniętych, ale nie przekwitniętych. Jeśli wyraźnie gubi kwiaty, oznacza to, że nie trafiliśmy na zdrowy okaz. Zbyt otwarte pąki zwiastują rychłe więdnięcie, podczas gdy te jeszcze zamknięte mogą się wcale nie rozwinąć w niesprzyjających warunkach. Aby kwiaty rozkwitły muszą zostać ustawione w słonecznym miejscu, w temperaturze nie niższej niż 12 stopni Celsjusza.

