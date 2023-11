Najwięksi zdrajcy wśród znaków zodiaku. Nie można im wierzyć

Byk szuka swojego ideału. I nigdy nie przestaje

Podobno ten znak należy do najbardziej lojalnych, stałych w swoich przekonaniach i stabilnych w całym zodiaku. Niestety, nie dotyczy to spraw uczuciowych. To idealista, który ma wobec partnera wysokie wymagania. Jeśli kandydat czy kandydatka ich nie spełnia, Byk bez wahania szuka dla siebie kogoś lepszego… gdy związek wciąż trwa.