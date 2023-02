Ciąg dalszy "awantury o staniki". Młodzież zabrała głos w sprawie skargi

Nauczycielka opowiedziała również gazecie, że krótko po tym zdarzeniu została wezwana do gabinetu dyrektorki, gdzie pojawili się również opiekunowie będący z młodzieżą na wspomnianej wycieczce. Miała wówczas usłyszeć od jednego z nich bulwersujące słowa: "To może jutro przyjdziesz do pracy bez majtek?". Wtedy podjęła decyzję, by napisać oficjalną skargę na dyrektorkę szkoły do władz miasta, zarzucając jej m.in. dyskryminację.