15-latka przyszła do szkoły bez stanika. Oto co usłyszała od nauczycielki

"To jest laska typu ABC (absolutny brak cycków) i nie nosi biustonosza" czy "Przed okresem kobiece sutki mogą stawać się bardzo wrażliwe i obolałe, i potrzeba wtedy odpowiedniego stanika. Czy ta pani tak krzyczy, bo go zapomniała?" - to tylko dwie z dziesiątek wypowiedzi, które zalały sieć po wystąpieniu Jany Shostak.