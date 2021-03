Ciąg dalszy historii dziewczyny ze zdjęcia. Wyszła ponownie za mąż, urodziła dziecko

Prowadzący stronę "II wojna światowa w kolorze" podsumował fakty z życiorysu Barr. I tak – wiadomo, że urodziła się w 1923 roku w Grodnie, jako córka wówczas majora Benedykta Chłusewicza i Zofii Chłusewiczowej. Ojciec Marii "był w 1939 roku dowódcą OK III w Grodnie w stopniu podpułkownika, zasłużonym w walkach w wojnie polsko-bolszewickiej zawodowym oficerem, w 1940 roku został dowódcą 1. półbrygady Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich". Matowski pisze dalej, że Barr uczyła się w Grodnie, potem z rodziną przedostała się do Francji, a potem do Anglii.