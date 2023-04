Ciasto wyszło za suche? Wystarczy prosty trik

Jak uratować suche ciasto?

Jeżeli ciasto wyszło suche, prostym sposobem na to, jak je uratować, jest nasączenie go ponczem. Taki poncz można przygotować na kilka sposobów. Jego podstawą jest woda oraz cukier, a dodatkami do wyboru: sok z cytryny, pomarańczy, limonki lub alkohol: rum bądź likier. Składniki dodajemy "na oko" - byleby nie przesadzić z żadnym z produktów.