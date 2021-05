Ciążowe dolegliwości Agnieszki Włodarczyk. Wiele kobiet ją zrozumie

Aktorka jest już w zaawansowanej ciąży. Coraz większy brzuch sprawia, że Agnieszce trudniej się poruszać, nie jest w stanie wytrzymać w jednej pozycji tyle, co kiedyś. Niedawno przyznała się na swoim profilu na Instagramie, że ma problemy z pamięcią, zapomina, co chciała powiedzieć lub co miała zrobić. Jest to częsta przypadłość u kobiet w błogosławionym stanie.