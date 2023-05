Nosi go zamiast płaszcza. Jej kardigan to klasyk na wiosnę

Wiele kobiet zastanawia się, w co się ubrać, gdy temperatury są zbyt wysokie na noszenie płaszcza, a jednocześnie nie można jeszcze wyjść na zewnątrz w krótkim rękawku. Idealnym rozwiązaniem jest kardigan – najczęściej dłuższy sweter z guzikami lub bez. W ten element garderoby z pewnością warto zainwestować, gdyż sprawdzi się co roku w okresie wiosenno-letnim. Przede wszystkim: problem z tym, co zarzucić na ramiona przed wyjściem z domu zniknie na zawsze.