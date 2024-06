Cichopek w letniej stylizacji. Fani nie mogli się powstrzymać

Katarzyna Cichopek regularnie zamieszcza wpisy w mediach społecznościowych. Gwiazdę "M jak miłość" śledzi na samym Instagramie 586 tys. użytkowników - to spora publiczność!

Celebrytka pokazuje kulisy swojej pracy, ale też wiele prywatnych ujęć, dzięki czemu jej fani mogą uważnie śledzić, co dzieje się w życiu Cichopek. Od czasu do czasu w sieci pojawiają się dość prywatne ujęcia - tak było ostatnim razem, gdy Katarzyna opublikowała kilka zdjęć z rodzinnej wyprawy do Modlina. Internauci od razu zwrócili uwagę na pewien szczegół w wyglądzie aktorki.