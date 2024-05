Cichopek w minisukience. Ideał na wesele

Katarzyna Cichopek postawiła na pomarańczową, dopasowaną minisukienkę ze spiczastym dekoltem. Jednak cały efekt stworzyły trójwymiarowe aplikacje umieszczone na ramionach. Bez nich kreacja byłaby bardzo prosta i nie wpisywałaby się w weselny klimat. To nie pierwszy raz, kiedy aktorka włożyła tę sukienkę – wystąpiła już w niej bowiem na nagraniach do programu "You Can Dance. Nowa Generacja".