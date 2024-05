Alternatywa dla bikini. Gwiazdy pokochały te stroje kąpielowe

Bikini nigdy nie pójdzie w odstawkę. Może zmieniać swoje odsłony, ale zawsze będzie na topie, jeśli chodzi o plażowe stylizacje. W tym sezonie, podobnie jak w zeszłym, bikini z trójkątnymi miseczkami nosimy do góry nogami, a dodatkowo oplatamy się licznymi sznureczkami.

Jednak nie da się ukryć, że to jednoczęściowe stroje kąpielowe gwarantują maksimum komfortu i wygody , szczególnie, jeśli jesteś fanką mierzenia się z morskimi falami w ramach aktywnego wypoczynku. Jedynym problemem może być opalenizna – dlatego przed wyjazdem na wakacje warto nasmarować się samoopalaczem lub zainwestować w opalanie natryskowe. Tak przygotowana możesz ruszać na plażę w stylowym kostiumie kąpielowym, który coraz częściej wybierają gwiazdy.

Magdalena Stępień również zainwestowała w tak sam odważny model. Jedyną różnicę stanowi kolor – celebrytka postawiła na rażący w oczy, neonowy pomarańcz. Zdjęciem pochwaliła się na Instagramie. Zakup kostiumu kąpielowego w takim odcieniu to doskonały sposób na to, by przyciągać spojrzenia.