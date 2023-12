Cięcie "kitty cut" będzie hitem 2024 roku. Influencerki już je lansują

Już teraz możesz wybrać się do salonu fryzjerskiego z inspiracyjnymi zdjęciami zamieszczonymi poniżej. Przedstawiają cięcie "kitty cut", już lansowane przez influencerki, które ma być hitem w 2024. Przypadnie do gustu kobietom, które lubią nosić nieco krótsze włosy. Można powiedzieć, że to odświeżona wersja "The Rachel" – fryzury niezwykle popularnej w latach 90. w związku z serialem "Przyjaciele".