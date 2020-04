Ciemna strona przyjemności. Codziennie milion osób zaraża się chorobami wenerycznymi

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) bije na alarm. Według szacunków na całym świecie dochodzi codziennie do miliona zarażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową. W ciągu roku daje to niesamowitą liczbę około 376 milionów nowych zarażonych rzeżączką, kiłą, chlamydią lub rzęsistkowicą. Wszystko to pomimo nieustannych działań oświatowych prowadzonych w wielu krajach na całym świecie.