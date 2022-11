Ciemna strona storczyków. Nigdy nie stawiaj ich w tym pokoju

Jak uniknąć rozwoju grzybów? Zwróć na to uwagę

Rozwoju pleśni w podłożu storczyków można uniknąć właściwą pielęgnacją. Warto podlewać kwiat letnią, najlepiej wcześniej przegotowaną wodą. Rytuał podlewania najlepiej jest wykonać rankiem, aby podłoże zdążyło przeschnąć do wieczora. Ważne jet również stanowisko doniczki - storczyk będzie najlepiej rósł we wschodnich oknach - przypilnujmy jedynie, by liście i kwiatostany nie dotykały do szyby. Co tydzień dostarczajmy też odpowiednich nawozów.