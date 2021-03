Ciemny blond. Jak go uzyskać i jak pielęgnować włosy?

Ciemny blond to jeden z najbardziej uniwersalnych odcieni, który pasuje do większości rodzajów urody. Występuje w wielu różnych odcieniach m.in. jasnego brązu, karmelu, ale może też wpadać w złote tony. Najlepiej będą w nim wyglądały panie o tzw. słowiańskiej urodzie, które mają jasną karnację, niebieskie lub zielone oczy, a także piegi. Równie efektownie będzie wyglądał u pań z brązowymi oczami, ciemniejszymi brwiami i oliwkową karnacją.

Ciemny blond - jak go uzyskać?

Na rynku kosmetycznym jest wiele farb do włosów, które pozwalają uzyskać odcień ciemnego blondu. Z pewnością najłatwiej będzie go uzyskać paniom, które są jasnymi blondynkami. Wówczas wystarczy, że użyją do koloryzacji ciemniejszej farby o poziomie koloru 6 (ciemny blond) lub 7 (średni blond).