Cieniowane włosy. Komu najlepiej pasują i jak samodzielnie wycieniować pasma w domu?

Cieniowane włosy pasują praktycznie do każdego typu urody, ale nie nadają się do bardzo cienkich pasm . Dobrze wykonane cieniowane włosy charakteryzują się krótszymi końcówkami przy niektórych pasemkach. Finalnie, wystarczy po umyciu przeczesać włosy palcami i fryzura jest gotowa. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas na codziennej stylizacji fryzury albo po prostu marzysz o małej zmianie, zobacz, w jaki sposób wycieniować włosy w domu.

Jak samodzielnie cieniować włosy?

Dobrze przeprowadzone cieniowanie włosów pozwala na bardzo dobre układanie się pasm. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na finalny efekt jest zachowanie proporcji pomiędzy poszczególnymi warstwami, więc cięcie musi być umiejętnie wykonane. Najlepiej cieniować włosy od wysokości ucha w dół, ale posiadaczki grubych włosów mogą zdecydować się na mocniejsze strzyżenie, lecz trzeba uważać. Zbyt mocne wycieniowanie spowoduje przerzedzenie końcówek , co nie będzie wyglądać estetycznie.

Jakie są zalety cieniowania włosów?

Oprócz wyraźnie rozłożonej objętości włosów , cieniowanie ma także inne, bardzo ważne zalety. Przede wszystkim włosy są uniesione u nasady, dzięki czemu sprawiają wrażenie lekkich. Pasma zdecydowanie łatwej i szybciej się układają, a także każda fryzura sprawia wrażenie optycznie pełniejszej. Jeśli to cię przekonuje, wycieniuj włosy w domu.

Cieniowanie włosów w domu – ważne wskazówki

Salony są zamknięte do odwołania, więc warto pomyśleć o samodzielnej pielęgnacji fryzury. Chcąc delikatnie odświeżyć swoje uczesanie, wypróbuj cieniowania włosów w domu, co wcale nie jest skomplikowane. Przygotuj ostre nożyczki fryzjerskie, szczotkę, lusterko i gumki do włosów.