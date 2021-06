Cierpi na tajemniczy zespół Escobara. Ma 14 lat, a za sobą 33 operacje

Grace Novatschek wyróżnia się niezwykła odwagą i hartem ducha. Lekarze tuż po jej przyjściu na świat zastanawiali się, co dolega dziewczynce. Po długich konsultacjach medycy doszli do wniosku, że dziewczynka cierpi na rzadki zespół wad wrodzonych. Ponieważ jej choroba jest bardzo tajemnicza, leczenie jest eksperymentalne. Chora przeszła do tej pory ponad 30 operacji - zabiegi mają na celu poprawić jej wygląd i sprawność, ale nigdy nie zapewnią jej pełnego zdrowia.