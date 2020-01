WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Ludzie + 1 święto trzech króli oprac. Katarzyna Dobrzyńska 3 godziny temu C+M+B czy K+M+B? Sprawdź, czy nie popełniasz błędu przy pisaniu na drzwiach Już niedługo niemalże na każdych drzwiach będziemy mogli spotkać charakterystyczny napis "K+M+B" lub "C+M+B". Niewielu jednak wie, jaka pisownia jest poprawna oraz co w ogóle oznacza ten skrót. C+M+B czy K+M+B jak jest poprawnie? (Archiwum prywatne) 6 stycznia Kościół katolicki obchodzi święto Objawienia Pańskiego, które jest szerzej znane jako święto Trzech Króli. Tego dnia we wszystkich świątyniach obywa się święcenie kadzidła i kredy, którą później oznaczamy drzwi naszego domostwa. W naszej tradycji przyjęło się już pisanie "K+M+B" lub "C+M+B" (obie formy są poprawne) oraz bieżącego roku na drzwiach wejściowych. Ma to zapewnić ochronę domu oraz jego mieszkańców od chorób, niepowodzeń i zniszczeń. Wielu myśli, że napis na drzwiach to skrót od imion trzech mędrców, którzy przybyli ze Wschodu, by oddać pokłon narodzonemu Jezusowi. Jednak ten tajemniczy skrót ma więcej znaczeń. C+M+B czy K+M+B? Znaczenie skrótu Mało kto wie, że "CMB" to pierwsze litery łacińskiej sentencji: "Christus mansionem benedicat", co oznacza "Niech Chrystus błogosławi". CMB czy KMB? Jak poprawnie zapisywać? Należy pamiętać również, że litery w skrócie powinniśmy oddzielać od siebie krzyżykami, a nie plusami. Jest to najczęściej spotykany błąd. Większość wiernych nawet nie wie, że go popełnia.