Co kupić kobiecie na walentynki 2022? Pomysły na wyjątkowe prezenty dla niej

Perfumy

Perfumy to prawdziwy walentynkowy klasyk. Jeśli tylko wiesz, jakie zapachy lubi twoja ukochana, to ten prezent nie może się nie udać. Sekretem do znalezienia najlepszej kompozycji na prezent, jest sprawdzenie, jakich perfum używa na co dzień twoja druga połówka. Możesz podarować jej albo ten sam zapach, albo mieszankę o podobnych nutach. Naszymi bezkonkurencyjnymi faworytami są Chanel No. 5, Yves Saint Laurent Black Opium oraz Euphoria od Calvina Kleina.