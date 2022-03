Co oznaczają tajemnicze bransoletki na przegubach Andrzeja Dudy? Stylistka wyjaśnia

"To osobisty i intymny drobiazg. Wygląda na plecioną bransoletkę przyjaźni, którą robi się samemu i darowuje na różne okazje i z różnymi intencjami. Nosi się je, aż się same rozpadną. Według mnie, to jest prezent od kogoś. Nie wiadomo, od kogo, bo nic nie wiemy o sekretnym życiu prezydenta. A może jest to przyjaźń związana z prezydentem Zełenskim?" - zastanawia się na łamach dziennika "Fakt" stylistka gwiazd, Ewa Rubasińska-Ianiro.