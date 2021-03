Co policjantki mówią o szkoleniu? Marianna Fijewska poznała odpowiedź

Dziennikarka i autorka książki o policjantkach potwierdziła, że kobiety, które chcą pracować w policji, muszą przejść takie samo szkolenie jak mężczyźni. – Ja bardzo żałuję, że przez COVID nie mogłam zaliczyć testu sprawnościowego. Dostałam nawet na to zgodę – mówiła w programie "Newsroom". Opowiedziała o rozmowie z policjantką, która wyznała jej, co słyszą kobiety podczas szkolenia. – Zaczęła cytować prowadzącego: "Co się, k…, śmiejesz?", "Co się tak cieszysz?", "Co się tak wymalowałaś?" – wspominała Fijewska.

